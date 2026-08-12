Россияне на Пике Ленина спасли иранца, который не мог ходить

Двое российских альпинистов Керим Нагметов и Магомед Газиев совершали восхождение на Пик Ленина и на высоте 4900 метров встретили двух горных гидов, которые сопровождали пострадавшего иностранца. У иранца по имени Фарзад на фоне тяжелой горной болезни развился отек легких.

© Вечерняя Москва

— Первую половину пути, пока не закончился кислород, он еще передвигался понемногу на своих ногах, к моменту, когда мы их встретили, он уже не мог встать. На этой отметке также начинался сложный технический участок с сераками и трещинами, вдвоем обездвиженное тело на таких участках спускать невозможно, — рассказал один из россиян.

Изначально гиды планировали установить палатку прямо на склоне и ждать, пока состояние Фарзада улучшится. Однако из-за тяжести симптомов риск смерти до наступления утра оценивался в 80 процентов. Альпинисты объединили усилия, разработали план эвакуации с использованием имеющегося снаряжения и начали спуск.

Операция заняла около 10 часов. Спасатели планомерно транспортировали иранца до высоты 4400 метров. На этой отметке пострадавшего пересадили на лошадь и доставили в базовый лагерь, где его передали под наблюдение дежурного врача, передают «Известия».

Супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука — Николь — стала первой в истории россиянкой, покорившей Эверест без использования кислородного баллона.