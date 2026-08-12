Внучатого племянника Джона Кеннеди обвинили в наемничестве на стороне ВСУ

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина США Конора Кеннеди, обвиняемого в наемничестве на стороне ВСУ. Как передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, Кеннеди объявлен в международный розыск.

"Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению", - говорится в соответствующем постановлении суда первой инстанции.

Защита американца не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляции. Как передает корреспондент ТАСС, апелляция признала законным решение районного суда, а сам процесс проходил в закрытом режиме.

Кеннеди обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 353 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). По этой статье гражданину США грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Конор Кеннеди является внучатым племянником экс-президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди.