Трое туристов не выжили в Дагестане за сутки

Трое туристов не выжили и один пропал без вести в Дагестане за сутки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, тела двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, которые приехали в Избербаш из Ингушетии, обнаружили в Каспийском море. На месте работают врачи и правоохранители.

Кроме того, катер с семью туристами врезался в скалу и перевернулся в Сулакском каньоне. В результате аварии 60-летняя туристка из Ижевска получила травмы, не совместимые с жизнью. Остальных пострадавших эвакуировали. Как сообщает Telegram-канал, все экскурсии на воде в российском регионе были приостановлены.

Ранее на Байкале перевернулся катер с туристами. Четверо пассажиров не выжили, еще десять получили травмы.