В чем могут обвинить Усольцевых, если семью найдут в США

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов предположил, что его родственники могут находиться в Калифорнии, и рассказал, что там живут бывшая жена и сын главы семейства. Версия о том, что исчезнувшие Усольцевы могли сбежать в США или куда-либо еще за границу, «гуляет» по Сети уже давно. Кроме того, выяснилось, что у Сергея Усольцева накопились долги за предоставленное ему в лизинг оборудование для его фирмы, а некоторые источники даже утверждали, что незадолго до пропажи он якобы взял несколько кредитов. Какие обвинения могут предъявить Усольцевым, если вдруг их найдут в США, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Состава преступления нет?

Несмотря на долги семьи и ресурсы, которые были затрачены на поиски пропавших, уголовное преследование им не грозит, считает бывший следователь, адвокат Николай Семенов. Для обвинения в мошенничестве нет состава преступления, а неуплата долгов после возможной инсценировки исчезновения относится к гражданско-правовым отношениям.

— Даже если их найдут в США, им не за что предъявить обвинение и предпринимать какие-то меры по их возвращению в Россию. Максимум, что возможно, — некие их кредиторы могут обратиться в суд с исковым требованием о взыскании, если уже этого не сделали, — объяснил адвокат.

Что касается средств, потраченных на поиски Усольцевых, даже при обнаружении их не заставят ничего возмещать: в волеизъявление семьи эти поиски не входили.

Или все-таки есть

На то, что Усольцевы не просили их искать, в разговоре с «ВМ» обратил внимание и юрист Дмитрий Кваша. Однако многое в этом деле зависит от того, был ли умысел.

— Статья о мошенничестве довольно гибкая. Если у Усольцевых был умысел в инсценировке исчезновения в том, чтобы не выплачивать кредитные обязательства, то их действия могут под нее подпасть. Определяющим критерием здесь является умысел. Если будет доказано его наличие и то, что они якобы специально готовились к своему исчезновению, изучали возможности, вели с кем-то переписку, то эти действия могут быть признаны мошенничеством, — считает юрист.

Также, например, если кто-то из родственников организовал поиски, заведомо зная, что Усольцевы уехали или укрываются где-либо, то в его действиях присутствовал умысел на то, чтобы участвовавшие в поисковой операции люди понесли убытки, отметил эксперт.

Сын Ирины Усольцевой считает, что его семья сбежала за границу

Важно и то, когда именно сформировалась задолженность. Если это произошло уже после того, как Усольцевы исчезли, в этом случае нет оснований для признания действий семейства мошенническими в крупных или особо крупных размерах, добавил Кваша.

Позднее сын Усольцевой Баталов пояснил, что «никогда не заявлял про то, что они могут быть в Калифорнии», а информация о родственниках Сергея Усольцева за границей могла быть воспринята неверно. В то же время молодой человек придерживается версии о том, что его родители могли от чего-то сбежать, но не знает, от чего именно, передает Пятый канал.

Сразу после исчезновения Усольцевых Баталов отрицал возможность их побега. Сибирский блогер Александр Андрюшенков, который участвовал в поисках пропавших, предположил, что их сын что-то скрывает и недоговаривает: по его мнению, Даниил знал, что родственники планируют побег, и якобы показывал своим поведением, что в его семье не приключилось никакого горя.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала, как идут поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.