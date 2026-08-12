Число жертв удара ВСУ по югу России выросло

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю выросло до трех. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

Также выросло число пострадавших — до 24. 12 из них госпитализированы, двое — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии.

Кондратьев подчеркнул, что большая часть ударов пришлась по Новороссийску, где зафиксированы повреждения около 60 домов.

«Что касается ситуации в Геленджике: в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены», — добавил он.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты обследуют город на предмет фрагментов беспилотников, а рабочие группы проводят подомовые обходы.

ВСУ атаковали юг России в ночь на 12 августа, выпустив несколько сотен беспилотников. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.