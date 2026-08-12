В Крыму башенный кран упал на новостройку

Прокуратура начала проверку в связи с поступившим сообщением о падении башенного крана на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

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По этим данным, инцидент произошел в районе проспекта Победы в Евпатории. В этом месте возводится многоквартирный жилой дом.

"В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, а также в сфере охраны труда", - говорится в сообщении.

Судя по снимкам, стрела башенного крана упала и лежит на земле, а другая часть механизма накренилась и легла на здание, повредив верхний этаж. При падении пострадала крановщица, женщина доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.

Предварительно, причиной ЧП стала непогода, обрушившаяся на курорт.