Российская студентка попросила ее не искать и пропала в Таиланде

В Нижнем Новгороде разыскивают 19-летнюю Аню, которая бесследно исчезла в мае после вылета в Таиланд. Девушка училась на втором курсе по специальности «геодезия», ответственно относилась к финансам и не имела долгов или конфликтов. Об этом пишет Mash.

Накопленные с родительских карманных денег средства студентка складывала на счет, а со своих сбережений одолжила брату 350 тысяч рублей на личные нужды.

Незадолго до исчезновения Аня попросила родственника вернуть долг, сняла все накопления и 19 мая вылетела в Китай, откуда 21 числа добралась до Таиланда.

Через несколько дней матери пришло сообщение. Дочь писала, что с ней все хорошо, ее не похитили, и просила ее не искать.

Несмотря на наказ дочери, родители обратились в правоохранительные органы, однако следователи отказали в возбуждении дела.

Родственники убеждены, что девушку заставили отправить это сообщение под угрозой. По словам брата, у прилежной студентки не было причин для побега: она хорошо училась и очень тепло к нему относилась, поэтому обязательно дала бы о себе знать при первой же возможности.

На прошлых выходных появилась информация об обнаружении на границе с Мьянмой истощенной россиянки со следами побоев, однако брат подтвердил, что найденная девушка — не его сестра.

Семья продолжает поиски и опасается, что Аня могла стать жертвой торговцев людьми и оказаться в трудовом рабстве.

Ранее сообщалось, что Таиланд приостановил выдачу лицензий на оружие после стрельбы в школе.