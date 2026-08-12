В России из-под стражи освободили бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, задержанного в 2022 году в поезде Сухум — Москва за нарушение общественного порядка и нападение на полицейского, передает «Царьград».

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение произошло по гуманитарным причинам из-за ухудшения здоровья Гилмана. При этом неназванный американский чиновник сообщил Reuters, что состояние освобожденного оценивается как удовлетворительное.

Корреспондент Sky News Айвор Беннетт предположил, что Москва может использовать этот шаг для улучшения отношений с Вашингтоном и получения дипломатических преимуществ в вопросах, связанных с Украиной. Политолог-американист Малек Дудков не исключил, что освобождение Гилмана может быть жестом доброй воли. По его словам, в прошлом между странами уже были различные обмены заключенными, и нельзя исключать, что и сейчас последуют ответные шаги со стороны США.

Эксперт также отметил, что освобождение Гилмана может создать благоприятную атмосферу перед новым раундом переговоров. По его прогнозам, в ближайшее время в Москву могут прибыть спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Дудков предположил, что американские представители попытаются убедить Россию снизить интенсивность ударов по украинским энергообъектам, однако, по его мнению, российская сторона выдвинет встречные требования и будет оценивать готовность США их выполнять.