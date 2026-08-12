В Томске подросток спас жизнь своему тренеру, тонувшему в озере

Тренер Федерации нард Томской области чуть не утонул в озере Нефтехим после того, как у него свело ноги. К счастью, его воспитанник успел прийти на помощь и вытащил мужчину на берег. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Томской области.

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После соревнований тренер и его подопечный Марк решили вместе переплыть озеро. Парень доплыл первым, а затем заметил, что мужчина начал размахивать руками и уходить под воду. Позже выяснилось, что у тренера произошел мышечный спазм ног и началось кислородное голодание.

Марк сразу бросился к нему. Мужчина быстро потерял сознание. Юноша подхватил тренера под руки, вытащил его на берег, перевернул на бок и отправился искать помощь.

Неподалеку оказался мужчина на гидроцикле. Он помог переправить пострадавшего через озеро, где его уже ждала бригада скорой помощи. Тренера доставили в больницу.