На Украине военкомы избили гражданина Латвии

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили гражданина Латвии. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Издание опубликовало кадры, на которых окровавленному мужчине предлагают вызвать скорую. Он эмоционально отказывается и показывает латвийский паспорт. По словам избитого, его заставляли подписать некие документы, хотя он пытался доказать военкомам, что он не гражданин Украины и не может быть мобилизован.

При этом в Сухопутных войсках отрицают причастность сотрудников ТЦК к инциденту, отмечается в материале. Официальной информации не поступало.

Ранее сообщалось, что 13-летняя жительница Днепра почти на сутки осталась одна после того, как военкомы забрали с собой ее отца.