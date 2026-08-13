На Украине военкомы избили гражданина Латвии

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили гражданина Латвии. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание опубликовало кадры, на которых окровавленному мужчине предлагают вызвать скорую. Он эмоционально отказывается и показывает латвийский паспорт. По словам избитого, его заставляли подписать некие документы, хотя он пытался доказать военкомам, что он не гражданин Украины и не может быть мобилизован.
При этом в Сухопутных войсках отрицают причастность сотрудников ТЦК к инциденту, отмечается в материале. Официальной информации не поступало.
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