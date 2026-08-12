Сбивший пиар-директора «Москвички» стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

Дело расследуется по статье по пункту «б» части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с оставлением места ДТП») УК РФ.

ДТП произошло утром 11 августа на Ходынской улице. Предварительно установлено, что 39-летний водитель грузовика наехал на Чаковскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

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