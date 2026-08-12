Адвокат Мария Ярмуш прокомментировала «Рамблеру» громкое уголовное дело в отношении жительницы Сергиева Посада, скинувшей трехлетнюю дочь с балкона 10-го этажа, и оценила возможные сроки заключения и юридические последствия для обвиняемой.

Напомним, трагедия произошла в Подмосковье, где находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина сбросила с высоты собственного ребенка. Девочка выжила, но получила тяжелейшие травмы, в том числе черепно-мозговую, и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), а суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца. На заседании женщина заявила, что не помнит деталей случившегося, но возражала против ареста, ссылаясь на имеющееся у нее биполярное расстройство.

По словам Ярмуш, с юридической и этической точек зрения данный поступок выглядит особо цинично, поскольку фигурантка позиционировала себя как детский репетитор и педагог. При этом эксперт подчеркнула, что, несмотря на всю тяжесть деяния, за покушение на убийство законодательство устанавливает четкий предел наказания.

«За убийство малолетнего предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Однако при квалификации действий как покушения максимальный срок не может превышать трех четвертей от предельной санкции, то есть женщина может получить не более 15 лет колонии. На практике за подобные преступления обычно назначают от 8 до 10 лет. При вынесении приговора суд будет взвешивать все факторы: с одной стороны — раскаяние, признание вины и наличие второго восьмимесячного ребенка, с другой — отягчающие обстоятельства, такие как алкогольное опьянение, беспомощное состояние жертвы и то, что преступление совершено родителем против собственного ребенка». Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Отдельно адвокат остановилась на заявлении подсудимой о биполярном расстройстве. В подобных делах проведение судебно-психиатрической экспертизы является строго обязательной процедурой, которая напрямую повлияет на судьбу обвиняемой и вердикт суда.

«Судебно-психиатрическая экспертиза в данном деле неизбежна. Если эксперты признают женщину полностью невменяемой, она будет освобождена от уголовной ответственности и отправлена на принудительное лечение. В случае же, если расстройство повлияло на ее поведение, но не исключало вменяемости, суд может расценить психическое состояние как смягчающее обстоятельство и учесть его при назначении итогового наказания».

Эксперт также разъяснила дальнейшие перспективы материнства обвиняемой и обратила внимание на возможные сопутствующие расследования в отношении должностных лиц.