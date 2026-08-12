Сбил бойца СВО: что известно о ДТП с Lamborghini сына уральского олигарха Алтушкина

Фиолетовый Lamborghini сына основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина врезался в дом и сбил двух мужчин. Одним из пострадавших оказался участник СВО, судимый за похищение человека. Очевидцы видели на месте аварии сына Алтушкина Давида, но за рулем мог быть другой человек. Как произошла авария и причастен ли к ней сын миллиардера, выясняла «Вечерняя Москва».

Как произошло ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

Авария произошла 11 августа на Отрадной улице в Екатеринбурге. Около 17:40 фиолетовый спорткар Lamborghini влетел в дом. По пути он сбил припаркованные электросамокаты и двух мужчин, сидевших на крыльце. Водитель и пострадавшие пешеходы выжили.

Вскоре место ДТП окружили медики и полицейские. На кадрах, снятых после аварии, видно, что у Lamborghini сильно помят бампер. Вокруг нее были разбросаны электросамокаты, обломки фасада дома и костыль, с которым передвигался один из пострадавших.

По предварительной информации, водитель спорткара был трезв. Он мог не справиться с управлением после того, как его подрезал другой автомобиль.

— По предварительным данным, не справился с управлением, — рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Пострадал участник СВО, которого судили за похищение человека

Одним из мужчин, которые сидели на крыльце и были сбиты Lamborghini, оказался 23-летний участник спецоперации на Украине Тимур Халилов. Именно ему принадлежали разбросанные по тротуару костыли. После аварии ему диагностировали переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Бойцу пришлось перенести операцию на голову.

Ранее Халилов профессионально занимался боксом, был призером чемпионата России. Но весной 2025 года его задержали по подозрению в похищении человека.

— По версии следствия, Тимур вместе с двумя товарищами напали на жителя Самары. Его избили и заставили сесть в автомобиль. После этого потерпевшего привезли на Уралмаш, где его несколько дней удерживали в квартире, — пишет портал Е1.

Боксеру грозило до 12 лет лишения свободы. Но, находясь в СИЗО, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на специальную военную операцию на Украине. В конце февраля 2026 года молодой человек получил ранения в поясницу и ногу. Некоторое время он провел в военном госпитале в Санкт-Петербурге, а в июне вернулся в родной Екатеринбург.

Чем известен Давид Алтушкин

Разбитая Lamborghini зарегистрирована на сына уральского миллиардера, основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. До аварии автомобиль ехал в сопровождении черного внедорожника с охраной. После ДТП телохранители накрыли спорткар тканью.

Очевидцы говорят, что видели на месте аварии 20-летнего сына Алтушкина Давида. Но за рулем мог находиться другой человек. Официальные данные по этому поводу отсутствуют. Mash пишет, что водителя увезли с места аварии с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и подозрением на перелом носа.

Ранее Давид часто катался на фиолетовой Lamborghini. Спорткар был местной достопримечательностью, жители Екатеринбурга часто видели, как автомобиль разъезжает по улицам на большой скорости. За ней числилось 16 штрафов за «лихачество». Сам Давид часто делился своими заездами в соцсетях, но после аварии он закрыл свою страницу и удалил видео с машиной.

По данным из открытых источников, Давид Алтушкин родился в Лондоне в 2006 году и, помимо российского гражданства, имеет паспорт гражданина Великобритании. В детстве он занимался греко-римской борьбой. Судя по соцсетям, молодой человек увлекается стрельбой, рэпом и дорогими автомобилями.

От отца Давиду передалась предпринимательская жилка. Уже в 18 лет в январе 2025 года он открыл элитную автозаправку OilLab by RCC в Екатеринбурге. Помимо стандартных топливораздаточных колонок, на ней есть две станции для электрокаров, где могут заряжаться четыре машины. В мае 2025 года здесь также заработал первый в России робот-заправщик, который самостоятельно открывает бензобак автомобиля и заливает топливо. Водитель может даже не выходить из машины. Цены на OilLab by RCC немного выше, чем на остальных заправках. Давид планирует расширять бизнес и открыть целую сеть АЗС в Свердловской и Челябинской областях.

Бизнес и благотворительность главы РМК

Отец Давида Игорь Алтушкин основал «Русскую медную компанию» (РМК), которая входит в тройку крупнейших производителей меди в стране. Forbes оценивает состояние Алтушкина в 4,9 миллиарда долларов. Мужчина занимает 39-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала.

Игорь Алтушкин активно занимается благотворительностью и развитием родного города. Он построил в Екатеринбурге спортивный квартал площадью три тысячи квадратных метров. В нем есть многопрофильный комплекс с залами для единоборств, фитнес-клубом и крупнейшим в России подземным тиром, крытый экстрим-парк. Также бизнесмен основал благотворительный фонд РМК и Фонд святой Екатерины, благодаря которым в 2020 году три тысячи детей с онкологией получили финансовую помощь.

Алтушкин спонсирует строительство православных храмов. На его деньги в Екатеринбурге отреставрировали собор Успения Пресвятой Богородицы и воссоздали разрушенную в 1930-е годы колокольню «Большой Златоуст». Еще бизнесмен собирался оплатить строительство собора Святой Екатерины на месте городского сквера у Театра драмы, но местные жители стали протестовать — они хотели оставить парк в целости и сохранности. В итоге проект отложили, площадку для возведения собора так и не выбрали.

В Лондоне семье Алтушкина принадлежит особняк, в котором ранее жили режиссер Гай Ричи и певица Мадонна. При этом сам бизнесмен и «Русская медная компания» находятся под санкциями Евросоюза.

У Игоря Алтушкина шестеро детей, Давид — самый младший. Жена бизнесмена Татьяна имеет российское и британское гражданство. Она открыла Русскую классическую школу — сеть частных образовательных учреждений, где дети учатся по дореволюционным и советским методикам. Ребята занимаются каллиграфией, углубленной арифметикой, духовно-нравственным воспитанием на основе традиционных ценностей. Младшие дети Алтушкиных Давид, Тимофей и Елизавета учились именно в этой школе.

В мае сын одного из самых богатых бизнесменов из Нижнего Новгорода Сергей Корнилов устроил массовое ДТП. Его кабриолет вылетел на «встречку» и протаранил две машины, в результате аварии никто не пострадал. После ДТП 21-летний парень сфотографировался на своем разбитом авто. От освидетельствования он отказался. До этого он выкладывал в блоге видео с бокалом, затем сел в машину и сказал, что «пьян в дупло».