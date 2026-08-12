Жители Ярославской области получили по 21 году колонии за госизмену и диверсию

Ярославский областной суд признал виновными в госизмене и совершении диверсии двух жителей региона и назначил каждому из них наказание в виде 21 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Приговором Ярославского областного суда от 12 августа 2026 года подсудимые признаны виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ), а также в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). <…> Каждому из осужденных назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.