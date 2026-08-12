Спустя почти год после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая версия. Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, заявил krsk.aif.ru, что его мать, отчим Сергей и пятилетняя сестра, скорее всего, живы и находятся за пределами России.

По его мнению, родственники не могли остаться в тайге — иначе их или их вещи уже давно бы нашли. Баталов уверен, что близкие когда-нибудь выйдут на связь, хотя причины их возможного побега ему не известны. Он не планирует инициировать процедуру признания их умершими и не общается со старшими дочерями Сергея Усольцева, которые, как он отметил, разделяют его позицию.

По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». О ходе расследования Баталову ничего не известно. Он также рассказал, что его не допускают к участию в поисках — оперативники объяснили это тем, что близкий родственник может помешать проведению работ.

Ранее блогер Валентин Дегтярев заявил, что получил аудиосообщение якобы от Ирины Усольцевой. Однако голос показался механическим, и Баталов назвал запись фейком, предположив, что она была создана с помощью искусственного интеллекта. В Следственном комитете также опровергли подлинность сообщения.

Стали известны причины таинственной пропажи семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — отправилась в поход по Кутурчинскому Белогорью в конце сентября 2025 года. 28 сентября они оставили машину у поселка Кутурчин и пошли по тропе, после чего их следы оборвались. О пропаже сообщили 1 октября. Масштабные поиски в сложных погодных условиях — из-за снега и ветра затруднялась работа авиации и дронов — результатов не дали. Основная версия следствия — несчастный случай, также рассматривается криминальный сценарий. Другие версии, включая побег или причастность к шпионажу, в СК не подтверждают.