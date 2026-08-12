Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Новороссийску

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко раскрыл масштабы разрушений при ударе Вооруженных исл Украины (ВСУ) по городу. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе.

Помимо того, на двух подающих водоводах произошел прорыв, на данный момент специалисты занимаются монтажом нового участка трубы, добавил градоначальник.

ВСУ нанесли удар по Новороссийску в ночь на 12 августа. Жители Новороссийска рассказали, что им в течение минувшей ночи приходилось прятаться вместе с детьми и животными в коридорах и ванных комнатах.