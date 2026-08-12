Появились подробности совершенного сыном российского экс-министра убийства

Александр Хотин, сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, нанес жертве не менее семи ударов ножом. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 10 августа Хотин четыре раза ранил Александра Куманцова в шею, порезал ему висок, ухо и щеку. Потерпевший смог выбежать из квартиры и постучаться к соседям за помощью, те вызвали скорую и полицию. Медики нашли Куманцова без сознания на улице около подъезда.

В больнице Куманцов скончался. Известно, что он занимался торговлей мобильными телефонами, у него остались двое взрослых сыновей.

Хотина задержали 11 августа, в санузле правоохранители нашли нож со следами крови. Ранее стали известны подробности о его жизни.