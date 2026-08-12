В городе РФ после удара беспилотников ввели режим ЧС

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями атаки дронов. После снятия угрозы глава города Андрей Кравченко выехал на места повреждений, чтобы лично оценить обстановку и пообщаться с жителями.

© Российская Газета

Для координации восстановительных работ развернут оперативный штаб, объединяющий все профильные службы. В настоящее время специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА, рабочие группы проводят подомовые обходы и составляют акты оценки ущерба - эти документы станут основанием для последующих выплат пострадавшим.

Управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий и устранению повреждений.

По уточненным данным, пострадали здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе. Кроме того, в результате атаки произошел порыв двух подающих водоводов, из‑за чего подача воды в город была временно приостановлена. На текущий момент повреждение первой очереди ликвидировано: проведены запуск, промывка и заполнение водовода. Сейчас специалисты монтируют новый участок трубы второй очереди ТГВ протяженностью четыре метра.

"Всем пострадавшим окажем необходимую помощь. Тем, кто сейчас находится в больнице, желаю скорейшего выздоровления", - написал Андрей Кравченко.

Ситуация в городе находится на постоянном контроле, оперативные доклады направляются губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Новороссийску

Также глава города выразил благодарность военным, отразившим атаку, сотрудникам экстренных служб, а также коллегам из других муниципалитетов за поддержку и готовность оказать содействие.