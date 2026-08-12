Оглашен приговор по скандальному делу о фальшивых аккредитациях врачей России

Центральный суд Читы вынес приговор основному фигуранту скандального дела о фальшивых аккредитациях врачей из различных регионов страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Бывшего председателя аккредитационной комиссии Минздрава России в Забайкальском крае Михаила Пудова признали виновным в 51 эпизоде превышения должностных полномочий и получения взятки. Он получил 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 4,5 миллиона рублей. Ему запрещено занимать должности в медотрасли после отбытия наказания на протяжении пяти лет. Трое его сообщников осуждены на сроки от 7 лет и 1 месяца до 8 лет лишения свободы.

Пудов был назначен на должность приказом министра здравоохранения России Михаила Мурашко 15 декабря 2022 года, а уже в январе 2023 года он создал организованную преступную группу, задачей которой было получение денег от врачей, желающих пройти аккредитацию без сдачи экзаменов, рассказывал капитан юстиции Эрдэм Жигжитов, старший следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.

В свою группу Пудов привлек знакомых, среди которых был его одноклассник — капитан медицинской службы Росгвардии Денис Тихненко, который собирал взятки от врачей и привозил наличность в чемоданах. Он ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы со штрафом в три миллиона рублей и лишением воинского звания.

Пудов поставил на поток выдачу фальшивых документов и внесение ложных данных в государственную систему «Госуслуги». Подробнее о нем «Лента.ру» писала здесь.

По скандальному делу также осужден за дачу взяток 51 врач, среди них московский педиатр Анастасия Горяинова, арест которой вызвал широкий общественный резонанс. Она в итоге была приговорена к штрафу.