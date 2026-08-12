Напавшему на детский лагерь в Тыве грозит до пяти лет лишения свободы
Мужчине, напавшему на детский лагерь "Орленок" в Тыве в июне 2026 года и нанесшему телесные повреждения 14 детям, грозит до пяти лет лишения свободы. Дело отправлено в суд, сообщает прокуратура региона.
Ночью 21 июня мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве. Там он нанес палкой телесные повреждения детям. Пострадали 14 детей. С ними работают психологи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
"Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего противоправные действия в детском лагере "Орленок". Прокурором Тандинского района утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя столицы региона, который совершил противоправные действия в детском оздоровительном лагере. За совершение указанного деяния предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет", - говорится в сообщении.