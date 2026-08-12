Напавшему на детский лагерь в Тыве грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине, напавшему на детский лагерь "Орленок" в Тыве в июне 2026 года и нанесшему телесные повреждения 14 детям, грозит до пяти лет лишения свободы. Дело отправлено в суд, сообщает прокуратура региона.

Ночью 21 июня мужчина в состоянии опьянения проник на территорию детского лагеря "Орленок" на озере Чагытай в Туве. Там он нанес палкой телесные повреждения детям. Пострадали 14 детей. С ними работают психологи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.