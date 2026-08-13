Квартиру уехавших в отпуск супругов заняла незнакомая девушка

В Нью-Йорке, США, незнакомая девушка заняла чужую квартиру, пока ее жильцы были в отпуске. Об этом сообщает New York Post.

24 июля Билл и Йелим Ким получили уведомление от камеры видеонаблюдения, что кто-то находился в их доме. Открыв трансляцию, они увидели незнакомку, которая ходила по их квартире, наливала себе что-то и сидела на диване. Затем она заметила камеру и сорвала ее со стены.

Пара испугалась, что незнакомка решила окончательно поселиться в их жилье, и позвонила в полицию. Сначала историю супругов восприняли как розыгрыш, но затем все-таки поверили им.

Прибыв на место, полицейские попросили женщину уйти. Та вышла, но через несколько минут вернулась. Оказалось, что у нее было несколько комплектов ключей. После этого женщину увезли в больницу для психиатрической экспертизы.

Выяснилось, что ее пустил в квартиру швейцар. Она представилась выгульщицей собак, которую наняла семья, и он ей поверил. После инцидента его уволили.

Через два дня незнакомка вновь вернулась. На ее руке остался больничный браслет. В этот раз в дом ее не пустили. Полиция Нью-Йорка расследует дело как незаконное проникновение в жилье. Личность женщины не установлена, обвинений пока нет.

Супруги отметили, что женщина ничего у них украла, однако они чувствуют себя неспокойно. Сейчас они ищут другую квартиру.

«Мы больше не можем здесь оставаться», — заявил Билл.

Ранее сообщалось, что в американском городе Модесто мужчина проник в чужой дом и принялся облизывать ноги спящей женщины. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.