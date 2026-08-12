Командир экипажа пассажирского авиалайнера А320 компании Air India во время полета 4 августа находился под действием наркотических веществ, что едва не привело к катастрофе. Об этом сообщила газета Thе Times of India.

Руководство Air India первоначально заявило, что инцидент произошел, когда самолет попал в зону турбулентности, скрыв истинные причины случившегося. Начавшее расследование установило, что командир воздушного судна был под действием наркотиков, тест подтвердил, что он употреблял марихуану.

Инцидент произошел во время выполнения рейса AI 2379 Пхукет - Нью-Дели. По информации издания, командир внезапно перестал управлять самолетом. По свидетельству очевидцев, он утратил самоконтроль, не мог выполнять свои обязанности и нуждался в срочной помощи, которая была оказана ему бортпроводниками.

В результате лайнер начал резкое снижение, из-за чего пострадали 20 пассажиров и 4 члена экипажа. 17 пострадавших позже были госпитализированы. Избежать авиакатастрофы помог второй пилот, который взял управление самолетом на себя и совершил посадку в пункте назначения.