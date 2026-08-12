Сбросившую 3-летнюю дочь с балкона в Подмосковье женщину арестовали

Суд арестовал жительницу Сергиева Посада, которая сбросила свою дочь с балкона.

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Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

— С учетом позиции Сергиево-Посадской городской прокуратуры 27-летней обвиняемой в покушении на убийство малолетней девочки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует заявление правоохранителей агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел 10 августа в квартире на Московском шоссе. По данным следствия, обвиняемая столкнула через ограждение балкона свою дочь с высоты девятого этажа. Ребенок получил серьезные травмы, девочку госпитализировали. Обвиняемая признала свою вину, однако объяснить причины своего поступка она не смогла. «Вечерняя Москва» узнала детали этого жуткого происшествия.