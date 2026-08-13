Опытный походник отверг одну версию исчезновения семьи Усольцевых

Опытный походник Александр Трепуков в беседе с РИА Новости отверг одну версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге.

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По его мнению, нападения диких животных не было, поскольку отсутствуют соответствующие следы. По итогам поисков не было найдено вещей пропавших, останков или чего-то иного.

«Ничего найдено не было. Насколько я знаю о масштабе поиска, местность максимально обследована и не найдено ничего», — добавил Трепуков.

Ранее спасатель Юрий Раилко сообщил, что шансов найти в тайге Красноярского края Усольцевых, если они не выжили, больше нет, так как для обнаружения тел прошло слишком много времени. Версию о нападении медведя специалист также отверг — при таком сценарии участники поисков обнаружили бы останки.

В Следственном комитете России считают, что несчастный случай или криминал в отношении семьи Сергея и Ирины Усольцевых стал причиной их пропажи в тайге под Красноярском.