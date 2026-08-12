Сын бывшего вице-губернатора Петербурга задержан по делу об убийстве

Сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александр Хотин задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, вечером 10 августа между Хотиным и его 54-летним знакомым Александром Куманцевым произошел конфликт в квартире на улице Говорова. Хотин схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший сумел выйти в подъезд, откуда его забрала скорая помощь. Спустя время он скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске в Московской области. В санузле его квартиры следователи обнаружили нож со следами крови. Хотина доставили в столичный СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

РЕН ТВ уточнил, что 33-летний Александр Хотин является сыном бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. По информации телеканала, отец и сын не поддерживают общение.

Как стало известно, у Хотина и ранее возникали проблемы с законом. В 2011 году сын бывшего чиновника участвовал в драке возле бара в Костроме. Уголовное дело было прекращено из-за малозначительности. В 2022 году Хотина судили по статье о мошенничестве.