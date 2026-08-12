Россиянин задержан в США

Гражданин России был задержан в штате Луизиана в США, имея при себе одну из крупнейших в истории штата партий метамфетамина.

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Об этом сообщило подразделение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США по борьбе с транснациональной преступностью в Новом Орлеане.