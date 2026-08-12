Россиянин задержан в США

Гражданин России был задержан в штате Луизиана в США, имея при себе одну из крупнейших в истории штата партий метамфетамина.
Об этом сообщило подразделение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США по борьбе с транснациональной преступностью в Новом Орлеане.
"Была изъята одна из крупнейших партий метамфетамина в штате Луизиана: 358,14 кг этого наркотика перевозились в грузовике. Антон Витальевич Раков, нелегальный мигрант из России, был задержан ICE. Расследование продолжается", - говорится в заявлении ICE.