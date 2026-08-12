После удара током ребенка при купании у яхт-клуба в Петербурге завели дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как 11-летний мальчик получил удар током во время купания у яхт-клуба на Крестовском острове. Об этом сообщила пресс-служба городского ГСУСК РФ.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел днем 10 августа в воде реки Малая Невка рядом с причалом по адресу Южная дорога. По версии следствия, сотрудники яхт-клуба не обеспечили безопасную подачу электроэнергии на пришвартованные суда — кабель оказался в воде.

В результате допущенных нарушений школьник был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Очевидцам удалось вытащить ребенка из воды и спасти ему жизнь; мужчина, участвовавший в спасении, также получил удар током, но от госпитализации отказался.

Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход расследования контролирует прокуратура Петроградского района.