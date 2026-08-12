Похищение подростков двумя мужчинами в российском городе попало на видео

В Удмуртии похищение 17-летних подростков двумя мужчинами попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как один из фигурантов в черном капюшоне уводит юношу с улицы.

По данным канала, нападение на потерпевших произошло в Ижевске на улице Ворошилова. Злоумышленники схватили юношей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Во время поездки они стали вымогать у подростков деньги, а когда поняли, что денег нет, потребовали назвать им человека, у которого такие деньги есть. Спустя некоторое время потерпевших отпустили.

Похитителей задержали. Ими оказались мужчины 23 и 24 лет. Правоохранители уже их допросили. Сейчас решается вопрос об их аресте.

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