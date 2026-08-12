Отчим убитого под Калининградом мальчика получил пожизненный срок

Калининградский областной суд признал виновным жителя города Черняховска Сергея Гамму в убийстве семилетнего пасынка. Фигуранта приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима, передает из зала суда корреспондент ТАСС.

"Признать Сергея Гамму виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал председатель Калининградского областного суда Евгений Быков.

Во время последнего слова Гамма раскаялся, извинился перед семьей и попросил суд назначить ему такое наказание, чтобы он мог отправиться в зону СВО. Защитник осужденного заявила ТАСС, что будет обжаловать приговор.

Вечером 1 февраля 2025 года в Черняховске отчим из неприязни нанес семилетнему пасынку множественные удары по голове и туловищу. Затем он вместе с матерью ребенка не принял мер к вызову скорой помощи, оставив мальчика в опасном для жизни состоянии. Ребенок умер, тело было обнаружено утром 4 февраля в водоеме в болотистой местности - отчим вывез его туда, инсценировав исчезновение. Было установлено, что 25 декабря 2024 года обвиняемый сломал руку 12-летней падчерице, а затем вместе с женой заставил девочку солгать о причинах травмы. Кроме того, отчим и мать систематически избивали детей, лишали воды, запугивали и унижали их. Ранее в суде были оглашены показания сестры убитого мальчика. Она рассказала, что отчим бил брата по голове, затылку, животу и ногам, ставил детей в угол на долгое время.

Мать пропавшего ребенка сообщила в полицию об исчезновении сына 3 февраля 2025 года. Поиски велись больше суток с привлечением кинологов и волонтеров (несколько сотен человек). Тело нашли на следующий день.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывших начальника отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Черняховский" и старшего инспектора этого же подразделения, которые, по версии следствия, своевременно не задокументировали известные им факты жестокого обращения с детьми семьи Гамма. Уголовное дело в отношении бывших сотрудников МВД расследуется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).