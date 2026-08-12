Суд приговорил бывших адвокатов Митрошиной к четырем годам колонии

Бывших адвокатов блогерши Александры Митрошиной Ольгу Гольцеву и Алису Волхову взяли под стражу. Об этом сообщает iz.ru.

Суд Москвы приговорил Гольцеву и Волхову к четырем годам колонии. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении блогерши поступило в суд 1 ноября 2025 года. Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов.

На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений. В декабре 2025 года знаменитость была отправлена под домашний арест.

В июне 2026-го Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Ее приговорили к трем годам условно.