Молодые супруги подпилили опоры ЛЭП в российском регионе

Ивановский областной суд приговорил молодых супругов за диверсии к срокам от 10,5 до 15 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Из приговора следует, что 25-летний житель Иваново и его 23-летняя жена попали под психологическое воздействие неизвестного лица, представившегося им сотрудником ФСБ. На самом дела куратор действовал в интересах высшего политического и военного руководства Украины.

Он убедил жителя Иваново приобрести специальное техническое оборудование для резки металла, с помощью которого тот подпилил опоры четырех линий электропередач (ЛЭП), расположенных в Ивановском и Тейковском районах. Одна из них была разрушена. Супругов задержали сотрудники ФСБ в июне 2025 года.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета РФ (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала этого года предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).