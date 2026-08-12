Суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве

Задержанные после крупного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство.

Кузьминский суд столицы вынес постановление в отношении группы рабочих, устроивших потасовку, передает РИА «Новости».

Массовый конфликт на бытовой почве произошел два дня назад, 10 августа, прямо на рабочем месте.

В отношении 26 человек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Причиной стало мелкое хулиганство в ходе выяснения отношений.

«Суд назначил всем нарушителям наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд назначил 15 суток ареста двоим участникам массовой драки в московском жилом комплексе «Прокшино». Полицейские задержали 19 человек для проверки на причастность к данному конфликту.