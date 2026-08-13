Житель Рублевки выбросил пустые бутылки из окна и поплатился

Пьяный житель Рублевского шоссе сбросил пустые бутылки на припаркованную во дворе дома машину и поплатился. По данным «МК», мужчина был задержан и отправлен под арест на семь суток.

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По информации издания, инцидент произошел 10 августа. 42-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил бутылки из окна 13-го этажа. Одна из них разбила стекло автомобиля SsangYong Actyon.

Ранее сообщалось, что китайский внедорожник Lixiang L6 сгорел во время зарядки в Подмосковье. Инцидент произошел в коттеджном поселке «Варежки-3» под Щелково.