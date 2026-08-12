Электрички в направлении Москвы задержаны из-за людей на крыше состава

Электрички в сторону Москвы задержались из-за посторонних на крыше состава. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 8:36 на станции Коломенское Павелецкого направления МЖД в связи с нахождением посторонних лиц на крыше подвижного состава совершил вынужденную остановку электропоезд №6512, следующий по маршруту Аэропорт Домодедово – Москва», — сказано в публикации.

Бригада состава предприняла плавное торможение, чтобы не травмировать тех, кто находится на крыше. Специалисты делают все необходимое для скорейшего введения поездов в график, отметили в пресс-службе.

МЖД напоминает, что нахождение на внешних частях электропоезда может привести к травмам, незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность.

Утром 12 августа пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила о задержке поезда Владивосток — Москва. Опоздание состава вызвано задержкой по техническим причинам.

Отмечается, что пассажиры задержанного поезда обеспечены питанием и питьевой водой. В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода поезда в график.