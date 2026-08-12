Массированную атаку на юг России квалифицировали как теракт

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На местах происшествий проводятся следственные действия. СК даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих за преступление против мирных граждан.

12 августа беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск. Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыли. Обломки украинских беспилотников попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки. Есть жертвы и пострадавшие.