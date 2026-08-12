«Дверь была не заперта»: убийца россиянки в Хургаде получил смертный приговор, но казнь откладывается

Суд в Египте вынес смертный приговор 31-летнему безработному Мухаммеду Бадави за жестокое убийство 45-летней москвички Светланы Медведевой в курортной Хургаде. Трагедия произошла 9 октября 2025 года: злоумышленник проник в квартиру женщины, дверь которой, по словам охраны, часто оставалась незапертой, когда хозяйка находилась внутри.

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При попытке ограбления женщина оказала сопротивление, и тогда Бадави нанёс ей множественные ножевые ранения. Забрав деньги и телефон, преступник скрылся. Тело погибшей на следующий день обнаружил консьерж, которого обеспокоил владелец квартиры из-за того, что Медведева перестала отвечать на звонки.

Бадави быстро задержали, он признался в содеянном и указал тайник с орудием убийства. Однако вынесенный судом провинции Красное море вердикт не означает, что казнь состоится в ближайшее время. Как пояснил экс-декан юрфака Каирского университета Махмуд Кубейш, в Египте любой смертный приговор должен пройти обязательную проверку в Апелляционном суде по уголовным делам, даже если осуждённый не подаёт апелляцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следующим этапом станет Кассационный суд — только после его одобрения приговор вступает в силу. Кроме того, для вынесения такого решения уже требовалось одобрение верховного муфтия Египта. Таким образом, судебная процедура по делу об убийстве россиянки будет продолжаться ещё несколько месяцев, а возможно, и дольше.

Напомним, что в Ростовской области сбили более 60 украинских беспилотников. Верховный суд оставил в силе 13-летний приговор «нижневартовскому стрелку».