Готовивший в Краснодаре теракт должен был уехать в Грузию
Задержанный в Краснодаре за подготовку теракта против сотрудника военкомата должен был выехать в Грузию.
Об этом говорится в его переписке с украинским куратором, показанной на видео ФСБ.
"Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию", - написал куратор во время обсуждения подготовки теракта.
Задержанный в переписке выражал поддержку киевскому режиму и обещал все сделать, как просит куратор, которого зовут Романом.
"Я ответственный человек", - заверил он своего собеседника.
Взрывное устройство задержанный называл "игрушкой" и хранил его у себя дома. "Главное, чтобы у меня не сдетонировала она", - высказывал мужчина в переписке свои опасения.