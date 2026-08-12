Готовивший в Краснодаре теракт должен был уехать в Грузию

Задержанный в Краснодаре за подготовку теракта против сотрудника военкомата должен был выехать в Грузию.

Об этом говорится в его переписке с украинским куратором, показанной на видео ФСБ.

"Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию", - написал куратор во время обсуждения подготовки теракта.

Задержанный в переписке выражал поддержку киевскому режиму и обещал все сделать, как просит куратор, которого зовут Романом.

"Я ответственный человек", - заверил он своего собеседника.

Взрывное устройство задержанный называл "игрушкой" и хранил его у себя дома. "Главное, чтобы у меня не сдетонировала она", - высказывал мужчина в переписке свои опасения.