В Новороссийске прекратили подачу воды после атаки ВСУ

Водоснабжение временно прекращено в Новороссийске из-за повреждения магистрального трубопровода в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает Автономная теплоэнергетическая компания (АТЭК) в Telegram-канале.

"В результате атаки БПЛА повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения города. В настоящее время подача ХВС в Новороссийске полностью прекращена. В связи с отсутствием холодной воды, необходимой для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования, АО "АТЭК" временно приостановило подачу горячего водоснабжения по всему городу", - говорится в сообщении.