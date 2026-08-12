Велокурьер ударил ножом самокатчика после конфликта на дороге

Москвич-самокатчик и курьер велодоставки подрались во вторник вечером на северо-востоке Москвы, не поделив дорогу. У доставщика был с собой нож, которым он ударил жертву. Самокатчик был госпитализирован.

Как выяснил «МК», 32-летний пострадавший, мастер по ремонту телефонов, около 21.00 двигался на самокате в сторону своего дома. Около магазина на него едва не наехал курьер на велосипеде. Несмотря на то, что столкновения удалось избежать, стороны начали выяснять отношения. Слово за слово — возникла драка, а потом курьер достал нож. Жертва считает, что он целился в туловище, но так как он увернулся, то попал в левую руку. Открылось кровотечение, раненый дошел до магазина, где сотрудница наложила жгут и вызвала врачей. Злодей, между тем, уехал, выбросив по дороге нож.

Пациента госпитализировали, зашили рану и выписали домой. Нападавшего по горячим следам задержали - его личность установили по видеокамерам. Параллельно с этим местные подростки нашли выброшенный нож и передали его полицейским.