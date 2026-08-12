ФНС заблокировала счета блогера Ремесло
Федеральная налоговая служба ограничила движение средств по банковским реквизитам индивидуального предпринимателя и блогера Ильи Ремесло.
Решения о приостановлении операций по счетам Ремесло были вынесены из-за долгов по налогам, передает РИА «Новости».
Задолженность индивидуального предпринимателя превышает 52,2 тыс. рублей. В отношении блогера вынесли восемь соответствующих постановлений.
В июле стало известно, что обвиняемый не выплатил государству более 51 тыс. рублей. Блогер зарегистрировал ИП в августе 2018 года.
Основным видом его работы значилась «деятельность в области права», а дополнительным – рекламные услуги.
Блогера Илью Ремесло отправили в Центр психиатрии и наркологии Сербского
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля правоохранительные органы задержали Илью Ремесло в Петербурге.
Басманный суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.
Позже фигуранту дела о фейках назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.