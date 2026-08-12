Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре, задержан подозреваемый, собиравшийся взорвать его автомобиль по указанию украинских спецслужб.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Краснодарском крае предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны РФ", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержан подозреваемый, который по заданию куратора за денежное вознаграждение планировал взорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата Краснодарского края.

"Фигурант задержан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства, содержащего взрывчатое вещество западного производства", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, подозреваемый в сентябре 2025 года инициативно контактировал через мессенджер Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации.

В отношении него следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства) УК РФ. Решением суда он заключен под стражу.

Напоминание ФСБ

В ФСБ вновь напомнили, что в соответствии с примечанием к ст. 275 (госизмена) лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным предупреждением органов власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления. А лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного прекращения участия в деятельности такой организации, если в его действиях также нет иного состава преступления.

"В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца", - отметили в ЦОС.