В Москве задержали мужчину с 59 патронами в рюкзаке

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали на севере Москвы мужчину, у которого изъяли 59 боеприпасов промышленного производства, часть из которых пригодна для стрельбы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В ходе патрулирования на Зеленоградской улице полицейские обратили внимание на группу мужчин, один из которых выражался нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. При проверке документов гражданин заметно нервничал, в его рюкзаке обнаружены 59 предметов, схожих с боеприпасами. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является патронами разного калибра, часть из которых пригодна для производства выстрелов", - рассказали в ведомстве.

Дознавателем ОМВД по району Ховрино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). 36-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, он оштрафован за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).