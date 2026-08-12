Массовая эвакуация проведена в Пекине из-за нашествия тайфуна

Тысячи людей были эвакуированы из районов, подверженных риску наводнений и оползней в Пекине, поскольку остатки тайфуна "Долфин" продолжают приносить проливные дожди в северный и центральный Китай.

Синоптики предупредили во вторник, что в ближайшие 24 часа в китайской столице может выпасть более 150 мм осадков, а в некоторых районах, по прогнозам, их количество превысит 200 мм, что составляет более трети от среднегодовой нормы осадков в Пекине, составляющей 528 мм.

В среду в Пекине по-прежнему действовало оранжевое штормовое предупреждение, второй по величине уровень, а утром ожидались самые сильные осадки, пишет The Guardian.

В среду власти закрыли сотни туристических достопримечательностей и кемпингов, более 1300 туристов были эвакуированы или им было отказано в визе. Между тем, более 5000 пожилых людей были переведены из учреждений по уходу за престарелыми, и около 1800 человек, проживающих вблизи строительных объектов в горных или прибрежных районах, были переселены.

Дождь также помешал утренним поездкам на работу в среду. Официальные местные СМИ сообщили, что 250 автобусных маршрутов были приостановлены, а поезда на 10 линиях метро курсировали с пониженной скоростью.

Cильнейший тайфун, обрушившийся на Китай в этом году, ослаб после того, как в воскресенье обрушился на восточную провинцию Чжэцзян, но его остатки продолжают переносить большое количество тропической влаги вглубь страны и заливать центральную и северную части страны.

Соседняя провинция Хэбэй также была приведена в готовность в связи с горными наводнениями, оползнями и другими геологическими опасностями. Власти заявили, что они направили 623 бригады в горные районы и оснастили более 2100 деревень, находящихся в зоне риска, спутниковыми телефонами или терминалами обмена спутниковыми сообщениями для поддержания связи во время чрезвычайных ситуаций, сообщают государственные СМИ.

В центральной провинции Хэнань власти повысили в среду утром уровень предупреждения о проливных дождях до самого высокого, поскольку ливни продолжают обрушиваться на значительные территории провинции. По прогнозам, до утра четверга продолжатся сильные дожди, в некоторых районах за сутки ожидается выпадение до 350 мм осадков.

В пострадавших районах провинции Хэнань были приостановлены занятия, деловые операции и другие виды активного отдыха. Жителям было приказано избегать глубоких паводковых вод и немедленно эвакуироваться, если транспортные средства застрянут в воде, сообщают государственные СМИ.

Китай, вторая по величине экономика в мире, все чаще подвергается разрушительным погодным явлениям, которые ученые связывают с изменением климата, отмечает The Guardian. Этот год выдался особенно тяжелым из-за появления погодного явления Эль-Ниньо, которое приводит к повышению температуры и вызывает более частые и интенсивные тайфуны.

В других районах центрального Китая также были побиты рекорды по количеству осадков. По данным государственных СМИ, в Угане в провинции Хэнань за сутки выпало 209,5 мм осадков, а в Сяньяне в соседнем Хубэй - 169,1 мм, что является самым высоким показателем осадков за один день за август.