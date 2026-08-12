В ДТП Lamborghini сына главы «Русской медной компании» заподозрили неизвестную Honda

Появились новые подробности резонансного ДТП с участием спортивного автомобиля Lamborghini, которое произошло накануне на улице Отрадной в Екатеринбурге. Как сообщает источник E1.RU, суперкар перед столкновением с жилым домом подрезала другая машина.

По предварительным данным, речь идет о серебристой или серой Honda. Очевидцы утверждают, что после того, как эта машина спровоцировала аварию, водитель не остановился и на высокой скорости покинул место происшествия.

Ранее в Госавтоинспекции Свердловской области называли предварительную причину ДТП — потеря управления водителем Lamborghini.

До этого стали известны подробности аварии. Спорткар фиолетового цвета, стоимость которого оценивается в 35 миллионов рублей, сбил человека и на полном ходу влетел в многоэтажный жилой дом. Водитель суперкара получил травму головы. В салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних.

Этот яркий спорткар уже попадал в поле зрения общественности: в мае 2025 года его заметили в Екатеринбурге — машина передвигалась по городу без государственных номеров. Сам Давид Алтушкин публиковал в своих социальных сетях фотографии с элитным автомобилем на парковке.