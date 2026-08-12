Паром с сотней пассажиров загорелся у берегов Бали

Паром загорелся во время рейса с индонезийского Бали на соседний остров Ломбок. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Reuters.

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На борту находился 131 человек — 114 пассажиров и 17 членов экипажа. Судно также перевозило 44 автомобиля и 53 мотоцикла. Спасателям и проходившим мимо судам удалось поднять 106 человек, еще 25 остаются на горящем судне.

Работы осложняются сильным волнением на море: волны достигают четырех метров. Сигнал бедствия поступил спустя 30 минут после начала пожара, сообщается в публикации.

До этого в акватории Владивостока загорелся катер-катамаран «Мерлион», над судном поднялся столб черного дыма. На борту в момент происшествия находились люди, но их удалось эвакуировать. Пожар вспыхнул у острова Шкота, огонь охватил судно посреди моря, а клубы дыма были хорошо видны с берега.

Ранее скоростной катер Thanamarine 555 с россиянами на борту взорвался вблизи острова Ко Майтон. Уточняется, что на борту судна находилось 37 человек, среди которых были преимущественно российские туристы, один гид и трое членов экипажа.