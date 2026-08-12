Упавший под Самарой самолет АН-2 не имел разрешения на полет

Легкомоторный самолет Ан-2, упавший в Самарской области, не имел разрешения на использование воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"План на использование воздушного пространства не подавался, разрешение на использование воздушного пространства не получалось", - сказал собеседник агентства.

Также правоохранители уточнили, что самолет находится в частной собственности. Специалисты установят, были целью полета сельскохозяйственные работы или иные.

Ранее о падении самолета сообщали в ГУ МЧС по региону.

Следом пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры уточнила, что инцидент произошел в утреннее время 12 августа в районе населенного пункта Новая жизнь Кошкинского района Самарской области. Пилот доставлен в медицинское учреждение, обстоятельства и причины падения самолета устанавливаются.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.