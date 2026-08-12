Пожар площадью 1800 «квадратов» произошел в ангаре в Красноярском крае

Пожар произошел в ангаре в Кежемском муниципальном округе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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В ведомстве рассказали, что огонь охватил постройку в городе Кодинске. Пламя распространилось на площади 1800 квадратных метров.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

На место происшествия направили 21 специалиста и семь единиц техники. Огнеборцам удалось локализовать пожар в 7:18 по местному времени (3:18 мск).

Появились кадры пожара после атаки ВСУ на складской комплекс в Ленобласти

7 августа в городе Брянске загорелся одноэтажный склад с красками и маслом для автомобилей. По данным Главного управления МЧС России по Брянской области, пожар произошел на объекте на улице Олега Кошевого. В результате ЧП пострадали четыре человека, подробности об их состоянии не уточнялись. В ведомстве лишь рассказали, что к ликвидации возгорания привлекли более 50 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специальной техники. Следственный комитет России на фоне случившегося возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее в Ялте потушили пожар на станции техобслуживания.