Появились подробности о крушении самолета в регионе России

В Самарской области легкомоторный самолет Ан-2 упал во время проведения сельскохозяйственных работ. Пострадавшего пилота эвакуируют в Самару, передает РИА Новости.

Уточняется, что борт производил орошение полей в российском регионе.

Состояние пострадавшего пилота не раскрывается. Известно, что вызвана мультидисциплинарная бригада областной больницы с целью его эвакуации.

Военный самолет упал возле подмосковного села

«Оказывается необходимая медицинская помощь и проводятся обследования», — пояснили в областном правительстве.

О крушении самолета АН-2 стало известно ранним утром 12 августа. Борт упал в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинский. Что стало причиной происшествия — на данный момент неизвестно.