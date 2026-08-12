Стало известно о серьезных последствиях атаки БПЛА на Новороссийск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Новороссийск. О серьезных последствиях рассказали в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Обломки вражеских беспилотников попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района фрагменты вражеского БПЛА упали во дворе частного дома, пострадал один человек.

На местах работают оперативные и специальные службы.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале в 02:25 12 августа сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК).

А в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было перекрыто движение транспорта.

Ранее стало известно о том, что из-за атаки БПЛА было перекрыто движение транспорта между Новороссийском и Геленджиком.