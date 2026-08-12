Сын Усольцевой хочет, чтобы его пропавших родственников поискали в Калифорнии

Сын пропавшей вместе с мужем и дочерью в тайге под Красноярском Ирины Усольцевой Даниил Баталов предложил искать его родных в Калифорнии, где живут бывшая жена и сын главы семьи. Об этом молодой человек рассказал в беседе с ТАСС.

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Он выразил уверенность, что все трое уехали в США."У отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли. Других родственников или друзей за границей у них я не знаю", - отметил Баталов.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года, когда пошли в поход к горе Буратинка. С тех пор о семье ничего не известно. Масштабные поиски к результату не привели.

Друг семьи Усольцевых допустил, что глава семейства мог выжить в тайге

Эксперты выдвигали различные версии исчезновения Усольцевых, однако СК считает наиболее вероятными причинами пропажи несчастный случай или криминал.

Кстати, Баталов ранее не раз заявлял, что верит в версию о побеге.

СМИ, в свою очередь, писали, что глава семьи Усольцевых несколько раз менял паспорт. По некоторым данным, последние годы перед исчезновением в тайге вместе с семьей Сергей Усольцев 75 раз пересек границу РФ.